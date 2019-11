Pressetermin an der Tankstelle : Zapfsäule in Leverkusen – warum Wasserstoff Zukunft hat

Leverkusen Seit einem halben Jahr verfügt Leverkusen über eine reguläre Wasserstofftankstelle. Betreiber und Autohersteller ziehen eine positive Bilanz und begründen, warum die Brennstoffzelle der Antrieb der Zukunft werden könnte.

Beim Pressetermin an der Shell-Tankstelle Willy-Brandt-Ring/Karl-Krekeler-Straße war die Botschaft klar: Wasserstoff könnte der Energieträger der Zukunft werden. Noch fahren zwar 99 Prozent aller Fahrzeuge mit Diesel und Benzin. Doch das könnte sich im Verlauf der Mobilitätswende bald ändern. Darin sind sich Rüdiger Scholz, Frank Belmer, bei Shell zuständig für die Wasserstofftankstellen in Europa, und Widger Falk, Produkt-Manager bei Toyota, einig. 76 Wasserstofftankstellen sind deutschlandweit bereits am Netz, 17 davon in NRW. Bei einer Reichweite von etwa 500 bis 700 Kilometer sei die Verbreitung schon heute nahezu flächendeckend, sagt Belmer. Bis Ende 2020 sollen es 100 Stationen sein. Die Leverkusener Shell-Tankstelle sei wegen ihrer günstigen Lage nahe an der Autobahnausfahrt und auf dem Weg ins Stadtzentrum ausgesucht worden. Von dem Brennstoffzellen-Fahrzeug Mirai, der von Motorisierung und Ausstattung der gehobenen Mittelklasse entspricht, hat Toyota seit seiner Markteinführung 2015 3000 Stück verkauft. Der Preis liegt bei 78.000 Euro, er soll aber mit steigender Stückzahl günstiger werden, berichtet Falk. Der Mirai sei vergleichbar mit dem Audi A 6 und dem 5er BMW und auch im Preisvergleich so einzuordnen. In den kommenden zehn Jahren will Toyota auch kleinere Modelle mit Brennstoffzellenantrieb auf den Markt bringen.