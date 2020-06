Corona Aktuell : Nur noch zwölf Infizierte in Leverkusen

Nur noch zwölf Infizierte in Leverkusen

Corona-Testlabor: In Leverkusen geht die Zahl der Infizierten weiter zurück. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Fälle Die Zahl der aktuell Infizierten in Leverkusen sinkt weiter, weil die Zahl der Genesenen steigt. Zwölf Leverkusener sind noch infiziert, zwei weniger als am Vortag. 241 Fälle gab es insgesamt, fünf Menschen starben.

Erste Hilfe Das Deutsche Rote Kreuz in Leverkusen bietet wieder Erste-Hilfe-Kurse an. Um die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu gewährleisten, laufen die Kurse mit reduzierter Teilnehmerzahl (maximal zehn Personen) und unter entsprechenden Auflagen. Diese umfassen etwa das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes bei den praktischen Ausbildungsteilen. Wegen der begrenzten Platzzahl empfiehlt das DRK eine frühzeitige Anmeldung. Information auf der Website www.drk-leverkusen.de, unter Tel. 02171/4006-105 oder per E-Mail: erste-hilfe-ausbildung@drk-leverkusen.de