Corona aktuell : 17 Leverkusener an Covid-19 erkrankt

17 Leverkusener an Covid-19 erkrankt

Die Zahl der Corona-Betroffenen geht derzeit in Leverkusen zurück. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein neuer Corona-Fall kam am Mittwoch hinzu, 219 Leverkusener sind genesen. Seniorencafé des SkF bleibt vorerst geschlossen.

Fallzahlen Aktuell sind 17 Leverkusener an Covid-19 erkrankt, zwei weniger als am Vortag. Am Mittwoch war ein neuer Corona-Infizierter registriert worden. Somit steigt die Gesamtzahl der Betroffenen auf 241, davon sind aber inzwischen 219 genesen, es gab fünf Todesfälle.