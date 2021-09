Für neue Segelboote : Yacht-Club Hitdorf erhält bei Hafenfest 4000 Euro

Zum 70. Club-Jubiläum kam auch Oberbürgermeister Uwe Richrath (Z.v.l.) vorbei, dem Stephan Utzelmann (in Weiß) von Plänen für den Club erzählte. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Hitdorf Das Geld soll der Anschaffung neuer Segelboote dienen. Denn viele junge Vereinsmitglieder wollten an Regatten teilnehmen.

Für wohl die meisten Menschen ist ein Optimist ein positiv gestimmter Artgenosse – für das Volk der Segler hingegen ist es eine Bootsklasse. Auf den kleinen Segelschiffen lernen die Jüngsten ihr Handwerk und machen ihre ersten „Schritte“ auf dem Wasser. Im Yacht-Club Wuppertal-Hitdorf ist das auch so. Nun sollen neue Boote her, die Regatten ermöglichen.

Auf dem am Rhein gelegenen und beliebten Hafenfest des Clubs erzählt Vorsitzender Stephan Utzelmann, was es mit der Investition auf sich hat. Im Kinder- und Jugendbereich sind rund 30 Jungen und Mädchen aktiv, und etwa 20 sind so weit, von den „Optimisten“ auf die nächst höhere Bootsklasse zu wechseln: die 420er. Doch es gibt ein Problem, wie Utzelmann betont: „Die, die wir haben, sind nicht wirklich gut.“ Aus diesem Grund müssen neue her.

Das ist für den Club, der noch immer in Hitdorf eingetragen ist, in Hitdorf aber seine Steganlage hat, nicht ganz so einfach. Die Sparkasse Wuppertal überreichte am Samstag einen Check über 4000 Euro. Umgerechnet ist das etwa ein halbes Segelboot der 420er-Klasse. Utzelmann: „Das hilft uns unglaublich weiter.“ Mit den neuen Booten will der Verein dem Nachwuchs die Teilnahme an Regatten ermöglichen.

Die Corona-Beschränkungen sorgten dafür, dass der Zustrom an jungen, motivierten Kindern etwas abriss. In den frühen Jahren des Yacht-Clubs wäre das wohl noch kein so großes Ärgernis gewesen. Als sich der Club vor 70 Jahren gründete, entwickelte er sich hin zu einem Kreis, in dem das elitäre Denken einen großen Platz einnahm. Vor 15 Jahren trennten sich die Verantwortlichen vom jenem Standpunkt und öffneten den Verein für jedermann. „Es ist kein Club für Reiche, sondern für alle, für Leute, die Spaß am Wassersport haben“, erklärt Utzelmann. Jeden Donnerstag treffen sich die Kinder im Hafen unterhalb des Clubhauses und trainieren dort für ihre Segeltörns.

Im liebevoll eingerichteten Clubheim findet sich noch die ein oder andere Erinnerung an die Anfangsjahre. 1954 erwarben die Segler das Stück Land zwischen Rhein- und Hitdorfer Straße, auf dem sie bis heute beheimatet sind. An einer Wand, die oberhalb mit Wimpeln befreundeter nationaler und internationaler Vereine bestückt ist, hängt ein Foto in schwarz-weiß. Es zeigt wohl das Fachwerkhaus, in dem sich heute die Bar befindet. Es ist windig und schief.