Wupsi weitet Fahrplan aus : Mehr Schnellbusse, engere Taktung

Die Wupsi baut ihr Liniennetz zum Ende der Sommerferien um. Eine Million Kilometer mehr werden die Busse fahren.

Neue Schnellverbindungen von Rheindorf, Hitdorf, Schlebusch, Steinbüchel, Mathildenhof und Lützenkirchen sorgen für kürzere Fahrtzeiten nach Wiesdorf und zum Chempark. Zur besseren Anbindung an die Straßenbahn Linie 4 in Schlebusch wird der Takt zwischen Opladen und Lützenkirchen auf zehn Minuten verkürzt. Die bisher geltende Frequenz – in der Regel fahren Busse alle 20 Minuten – wird auf 21 Uhr ausgedehnt und das Nachtlinienangebot am Wochenende um eine Stunde bis 1 Uhr verlängert. Zusätzlich werden Taktzeiten jeweils samstags an die S-Bahn angepasst.