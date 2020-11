Pilot-Projekt in Leverkusen : Wupsi testet den Einsatz von Kleinbussen auf Abruf

Den Kleinbus digital bestellen, das will die Wupsi jetzt in Pilotprojekten testen. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Kleinbusse auf Abruf – in zwei Pilot-Regionen will die Wupsi den Einsatz flexibler Kleinbusse testen, die auf Bestellung fahren und das vorhandene ÖPNV-Angebot sinnvoll ergänzen.

Die Pilot-Region in Leverkusen besteht nach Angaben der Wupsi aus den Stadtteilen Opladen, Quettingen, Lützenkirchen und dem ländlichen Bereich von Steinbüchel. Im Rheinisch-Bergischen Kreis soll das Angebot zunächst in der Gemeinde Odenthal getestet werden.

Bei diesen sogenannten On-Demand-Verkehren („on demand“ = „auf Abruf“) wird auf einen Fahrplan und eine feste Fahrtroute verzichtet. Die Fahrten werden durch einzelne Nutzeranfragen individuell zusammengestellt, und passende Fahrtwünsche werden über eine Software gebündelt. Per App gibt der Fahrgast seinen Aufenthaltsort und sein Ziel innerhalb des jeweiligen Bediengebietes ein und wird daraufhin zur nächstgelegenen virtuellen Station geführt, die in der Regel in maximal 250 Metern erreichbar ist. Kleinbusse bringen die Fahrgäste dann zum jeweiligen Ziel. Andere Mitfahrer können nach erfolgter Bestellung unterwegs zusteigen.

Eine Einführung von On-Demand-Verkehren im Bediengebiet der Wupsi soll den ÖPNV in der Region ergänzen und zu einer weiteren Qualitätssteigerung führen. „On-Demand-Verkehre können das ÖPNV-Netz weiter verdichten und dienen als Zubringer zum klassischen ÖPNV“, sagt Marc Kretkowski, Geschäftsführer der Wupsi. „Gerade in ländlichen Gegenden können so Angebotslücken geschlossen werden.“ Der Vorschlag für die Pilot-Gebiete basiert auf einer Analyse zahlreicher Daten wie der ÖPNV-Angebots- und Nachfragestruktur, anonymisierten Mobilfunkdaten und soziodemographischen Daten. In den ausgewählten Gebieten werden danach die Potenziale für eine sinnvolle Ergänzung des ÖPNV-Angebots am größten eingeschätzt.