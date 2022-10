Leverkusen hilft : Wupsi-Busse werben für Leih-Omas

Leih-Omas/Opas und Wellcome-Engel gesucht: Diese Plakate rollen jetzt in den Bussen der Wupsi mit. Foto: Kinderschutzbund Leverkusen/DKSB

Leverkusen Mithilfe der Plakate will der Kinderschutzbund neue Ehrenamtler für die Familienbetreuung gewinnen. Nach der Pandemie ist das Angebot wieder sehr gefragt.

Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) sucht neue Leih-Omas und -Opas sowie Wellcome-Engel für Leverkusen. Das sind Ehrenamtler, die junge Familien in den ersten Monaten nach der Geburt eines Kindes betreuen oder die Kinder ab dem ersten Lebensjahr unterstützen – etwa so, wie es leibliche Großeltern tun. Bei der Anwerbung neuer Freiwilliger hilft dem Kinderschutzbund jetzt die Wupsi: Das städtische Verkehrsunternehmen plakatiert die Aktion in seinen Bussen.