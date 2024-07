On-Demand-Verkehr in Leverkusen Wupsi bringt mehr Sammeltaxis auf die Straße

Ein Anruf genügt, und das Sammeltaxi kommt. Die Wupsi baut ihr flexibles Mobilitätsangebot weiter aus. Zum Ende der Sommerferien fällt der Startschuss für die nächste Erweiterungsstufe bei „efi“, dem On-Demand-Angebot der wupsi. Ab dem 19. August vergrößert die Wupsi das bestehende Bediengebiet in Leverkusen. Neben den bisherigen Stadtteilen Opladen, Bergisch Neukirchen, Quettingen, Lützenkirchen und Steinbüchel werden dann auch Alkenrath, Schlebusch und der bisher nicht angeschlossene Teil von Steinbüchel angefahren. Dadurch könnten zukünftig noch mehr Menschen von unserem flexiblen On-Demand-Service profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die neuen Gebiete werde das bereits vorhandene ÖPNV-Angebot so noch einmal deutlich ergänzt.