Die Wupper schützen : Montag ist „Tag des Wassers“

Leverkusen Der Wupperverband kümmert sich seit 91 Jahren um die Wasserwirtschaft rund um den bergischen Fluss – von der Quelle bis zur Mündung.

Der Biber weiß sie zu schätzten, der Eisvogel auch, und Opladen Plus wollte an ihr gar eine neue Badestelle in Opladen einrichten: die Wupper. Zum Baden oder allein, um mal ein Fingerchen ins Wasser zu halten, ist es derzeit wohl noch etwas frisch. Aber: Wer dem Fluss spazierengehend die Ehre erweisen will, hätte am Montag einen besonderen Grund: Der 22. März ist der internationale „Tag des Wassers“. Und an diesen erinnert nun der Wupperverband.