Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasserschutz : Wupperdeich in Opladen ist acht Zentimeter zu niedrig

Hier wollen die Technischen Betrieben nacharbeiten: der Wupperdeich in Opladen im Abschnitt Wiembachmündung bis Elsbachstraße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Opladen Plus fragte bei der Stadt an, in welchem Zustand sich die Wupperdeich-Anlagen auf dem Leverkusener Stadtgebiet befinden. Das sind die Antworten.