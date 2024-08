Verletzungen durch Begleitgrün in Leverkusen – Straßen NRW mäht zweimal im Jahr Radweg-Ärger an der Raoul-Wallenberg-Straße

Dies alles wiederum ist ein Dorn im Auge einer Radfahrerin, die sich an unsere Redaktion wandte. „Ich wohne in Opladen und fahre fast täglich den Radweg auf der Raoul-Wallenberg-Straße“, berichtet sie. Auf beiden Seiten der Landstraße gebe es Radwege, beide dürften jeweils in beide Richtungen befahren werden. Aber: „Der Radweg ist so zugewachsen mit Brennnesseln, Brombeeren und Wildrosen, dass man sich bei Gegenverkehr an den Brennnesseln und anderen Dornen verletzt“, moniert die Opladenerin.