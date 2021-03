Wohnungsgesellschaft Leverkusen : Fall Mues – Bürgerliste will Sondersitzung

Fall Mues – Bürgerliste will Sondersitzung

Bei der WGL hängt der Haussegen schief: Die Querelen um eine Vertragsverlängerung des Geschäftsführers belasten die Stadtochter. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Im Streit um die Vertragsverlängerung des Geschäftsführers der Wohnungsgesellschaft bleiben die Fronten weiter hart. Aufsichtsratschef verteidigt erneut sein Vorgehen. Nun haben die Juristen das Wort.

Der Konflikt um die vom Stadtrat beschlossene und dann gestoppte Vertragsverlängerung mit dem langjährigen Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft, Wolfgang Mues, spitzt sich weiter zu. Die Bürgerliste hat jetzt eine Sondersitzung des Stadtrats beantragt, auf der sie die Vertragsverlängerung thematisieren will. Auch soll auf derselben Sitzung die Weiterführung der A 542 über das halbfertige Kreuz Monheim-Süd hinaus besprochen werden. Die Wiederaufnahme von Planungen zur A 542 könnte das Verkehrsgeschehen in Leverkusen entlasten und so die umstrittenen Planungen des Bundesverkehrsministeriums „positiv verändern“, schreibt die Bürgerliste.