Ratsausschuss : Viele neue Wohnungen in der maroden City gefordert

Weiterhin herrscht gähnende Leere in der City C. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Mit der City C geht es weiter: zumindest theoretisch. Die Stadt Leverkusen wird für das weitgehend leer stehende ehemalige Wiesdorfer Geschäftszentrum intensiv prüfen, wo und wie eine Wiederbelebung möglich ist.

Vor allem, ob neben städtischen Verwaltungsbüros in den alten und in neuen Gebäuden Wohnungen realisiert werden können. Dies haben CDU, SPD, Grüne, OpladenPlus und FDP am Montag in einem gemeinsamen Antrag in den Bau- und Finanzausschüssen mit großer Mehrheit beschlossen. Der Stadtrat wird dies letztlich genehmigen.

Die Arbeiten für die City C, der Bereich zwischen Rialto-Boulevard und Sparkassen-Zentrale, soll von der städtischen Leverkusener Parkhausgesellschaft (LPG) gemanagt werden. Die LPG soll zu einer Projektentwicklungsgesellschaft werden. Markus Pott (OpladenPlus) kritisierte vor der Abstimmung die „erfolglose Arbeit“ von Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD). Klaus Wolf (Grüne) erinnerte, dass das Forum, der Markt Wiesdorf, das Ganser-Areal und mehr in der Stadtmitte ebenfalls entwickelt werden müssten. CDU-Ratsherr Frank Schönberger meinte: „Wir sollten die Dinge nicht zerreden, bevor wir an den Start gehen.“ Die Politik solle nach vorne schauen. Die Stadt bekomme nur in Investoren, wenn sich die Politik weitgehend einig sei, was mit der City C möglich sein solle. „Es geht hier sicher um ein Investment in neunstelligem Millionen Euro-Bereich.“ Zeige sich die Politik zerrissen, komme eben kein Investor.