Familie rettet sich ins Freie : Wohnung in Leverkusen nach Feuer unbewohnbar

Leverkusen-Schlebusch Warum der Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses an der Löwenburgstraße ausbrach, steht noch nicht fest. Fakt ist: Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Stadt muss die betroffene Familie vorerst anders unterbringen.

In der Nacht zu Sonntag gingen bei der Feuerwehr zahlreiche Notrufe zu einem Feuer in einem Haus an der Löwenburgstraße in Schlebusch. Die schickte beide Wachmannschaften der Berufsfeuerwehr, die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Schlebusch und Bürrig und den Rettungsdienst raus.