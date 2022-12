Einsatz in Leverkusen Wohnung in Manfort ausgebrannt

In einer Erdgeschosswohhnung eines Mehrfamilienhauses an der Kalkstraße ist am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Um 17.42 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr gleich von mehreren Anrufern per Notruf über den Brand an der Kalkstraße, Ecke Scharnhorststraße informiert. Als erste Kräfte der Feuerwehr eintrafen, drangen auf der Rückseite des Gebäudes bereits Flammen und dichter Rauch über den Balkon ins Freie. Die Umgebung des Gebäudes war ebenfalls stark verraucht. Feuerwehr und Polizei sperrten die Kalkstraße, um so Platz für anrückende Helfer zu schaffen. „Da zu dieser Zeit noch nicht klar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurden umgehend mehrere Trupps zur Menschenrettung und Kontrolle des Treppenraumes eingesetzt“, berichtet die Feuerwehr. Gleichzeitig gingen Löschtrupps über die Gebäuderückseite gegen das Feuer vor. Der Rettungsdienst richtete eine Betreuungs- und Versorgungsstelle für Hausbewohner ein. Sechs Bewohner wurden vom Rettungsdienst noch an der Einsatzstelle wegen möglicher Rauchverletzungen untersucht, doch musste niemand in die Klinik gebracht werden.