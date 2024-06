Gerade erlebt Leverkusen einen Wohnmobil-Boom. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl zugelassener Camper in der nordrhein-westfälischen Stadt um 12,63 Prozent gestiegen, teilt die Berliner Kanzlei Goldenstein mit, die für das erste verbraucherfreundliche Dieselskandal-Urteil am Bundesgerichtshof (BGH) verantwortlich ist. Was steckt hinter dieser Entwicklung und warum sind Wohnmobile so faszinierend?