Leverkusener Institutionen fordern dringend Hilfe von Stadt, Land und Bund ein Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

„Es brennt. Der soziale Frieden ist in Gefahr.“ Mit drastischen Worten appellierte die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände – dazu zählen Arbeiterwohlfahrt, Caritasverband, Diakonie, Rotes Kreuz und der Paritätische – an die Politik und forderte: „Wir brauchen Unterstützung, um die Daseinsvorsorge in den nächsten Jahren aufrechterhalten zu können.“ Mit anderen Worten: Bund, Land und Kommunen müssten sich zu ihrer Verantwortung bekennen und unverzüglich Maßnahmen zur Rettung der sozialen Infrastruktur ergreifen, bekräftigten Petra Jennen, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und Sprecherin der Wohlfahrtsverbände, Thomas Holtzmann, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Leverkusen und Reiner Mathes, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, am Mittwoch gemeinsam unter dem Motto „NRW bleib sozial“.