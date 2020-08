Die Woche in unserer Stadt : Zu früh geklebt – Fehlstart in den Wahlkampf

Leverkusen Der Wahlkampf ist gestartet und läuft noch mit begrenztem Schaum. Das liegt vor allem an der Coronakrise. Beim Plakatieren legten die großen Parteien einen Fehlstart hin, sie klebten früher als erlaubt. Das bestraft der Wähler mit Vertrauensverlust.

Corona ändert fast alles. Es ist Wahlkampf, und kaum einer hat es gemerkt. Wären da nicht die üblichen Wahlplakate an Leverkusens Straßen, von denen ja ohnehin nicht so recht klar ist, ob und was sie bewirken. Wahlweise lächelnde oder entschlossen dreinblickende Männer und Frauen werben für sich oder ihre Partei. Die politischen Botschaften beim schnellen Blick dürften meist mager sein. In der Nachbarstadt Köln hat Amtsträgerin und -bewerberin Henriette Reker sich für den Slogan „Gut für Köln“ entschieden. Das Plakat kann man getrost als unkonventionell bezeichnen. Sie selbst ist halb verdeckt von einem blondgelockten Mädchen, das ihr etwas auf die Stirn klebt. Was, bleibt offen, ist bei der Vorbeifahrt nicht erkennbar. Die Kandidatin schaut eher unbeteiligt. Kein Lächeln. Es soll wohl Volksnähe symbolisieren. Wer googelt, erfährt, dass es ein „Gute-Laune-Stein“ sein soll, den das Kind Frau Reker auf die Stirn pappt. Die Wirkung scheint wohl erst später einzusetzen ...