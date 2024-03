Diese Woche in Leverkusen Von Kiffern und Kannibalen

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Die Stadtspitze wollte ihren Erzieherinnen in den städtischen Kitas was Gutes tun. Sie stufte 360 Kita-Kräfte in eine höhere Gehaltsstufe, obwohl sie dazu tariflich nicht verpflichtet war. Es hätte bei denjenigen gereicht, die in Gruppen tätig sind mit einem Anteil von mindestens 15 Prozent an Kindern und Jugendlichen mit erhöhtem Förderbedarf. Ein auf den ersten Blick feiner Unterschied, allerdings mit Knalleffekt: Eine Million Euro kostet die generöse Frühjahrsgabe die Stadtkasse und somit den Steuerzahler. CDU und SPD applaudierten lautstark. Denn Erzieher gehören, wie etwa auch das Krankenhauspersonal, zu den Gehaltsempfängern, denen man gute Arbeit zutraut, die für die Gesellschaft wichtig sind und von denen es bekanntlich zu wenige gibt. Doch der Applaus war kaum verhallt, da gab es auch schon ebenso lautstarken Protest. Eine Phalanx von Leverkusener Wohlfahrtsverbänden marschierte auf und legte die Finger in die eigene Wunde. Völlig zurecht beklagten die Verbände als freie Kita-Träger geschlossen das einseitige und offenbar nicht abgestimmte Vorgehen des Verwaltungsvorstands der Stadt. Durch das singuläre Ausscheren aus klar festgelegten Tarifverträgen verschaffe sich die Stadtverwaltung einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den freien Trägern, argumentieren die Verbände. Mehr Geld für die gleiche Arbeit in derselben Stadt? Das, so die Kritiker, könne zu „Personalkannibalismus“ führen. Vertrauensbildung in Zeiten knapper Personalressourcen sieht wohl anders aus. Gut gedacht, schlecht gemacht. Nun heißt es, zerbrochenes Porzellan einsammeln. Und das dürfte der Stadtspitze schwerfallen, denn Zurücknehmen kann sie die Gehaltserhöhung jetzt wohl nicht mehr.