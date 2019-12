Das ist los am Wochenende : Kärnseife, Weihnachtslieder und Sterne

So wie hier in Köln soll es auch in Leverkusen werden. „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ heißt es am Samstag in der BayArena. Foto: Constantin Ehrchen/ DuMont LiveKon/Constatin Ehrchen/DuMont LiveKon

Leverkusen Das Wochenende wird musikalisch. In der BayArena werden Weihnachtslieder gesungen, in Solingen geht es um den Stern von Bethlehem.

Ein Weihnachtsprogramm für die ganze Familie (Kinder ab dem Grundschulalter) bietet das Galileum Solingen (im Stadtwerke-Park) am Wochenende unter dem Titel „Der Stern von Bethlehem“ an. Dass die Astronomie zum Weihnachtsfest einen besonderen Bezug hat liegt auch am Matthäus-Evangelium, das von einem Stern berichtet, der weisen Männern den Weg wies. Was die „Sterndeuter“ in der Nacht von Christi Geburt in helle Aufregung versetzte und zu ihrer weiten und gefahrvollen Reise nach Jerusalem veranlasste, soll in Solingen erforscht werden. Der Planetariums-Projektor wird zur Zeitmaschine und Stück für Stück wird das Rätsel um den Weihnachtsstern gelöst.