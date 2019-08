Wochenend-Tipps : Party-Stimmung im Zelt und alte Bräuche

Leverkusen 139 Jahre Rheindorfer Spätkirmes, 33 Jahre Opladener Bierbörse – in Leverkusen wird dieses Wochenende ausgiebig gefeiert.

Braukunst aus aller Welt, dazu jeden Abend ein Konzert. Für so manchen Leverkusener ist das der Höhepunkt des Sommers. Die Opladener Bierbörse geht am Freitag mit mehr als 1000 verschiedenen Biersorten in die 33. Runde. Den Startschuss setzt Oberbürgermeister Uwe Richrath um 17 Uhr mit dem Fassanstich. Bis Montag Abend werden Hopfenspezialitäten und Neuheiten aus aller Welt, wie das „Schreckenskammer“-Kölsch oder „Xingu“ aus Brasilien, an über 100 Bier- und Imbissständen verkostet. Das Bühnenprogramm des Bierfestes startet Freitagabbend um 20 Uhr mit dem Auftritt der Deutsch-Rock-Band „Hörgerät“. Rockig bleibt es auch am Samstag. Um 20 Uhr meldet sich „Department of Rock“ nach einjähriger Pause zurück. Für jecke Partystimmung und ein gemeinsames Einstimmen auf die fünfte Jahreszeitsorgen sorgen am Sonntagabend die fünf Jungs von „Kasalla“. Am Montag wird dann die große Silberhochzeit gefeiert, denn Guildo Horn und seine Orthopädischen Strümpfe stehen bereits zum 25. Mal auf der Bühne im Zirkuszelt. Die Bierbörse ist von Freitag bis Montag von 15 bis 24 Uhr geöffnet. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.