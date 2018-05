Leverkusen : Wo Kunst, Kultur und Sport verschmelzen

Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes (links), Dieter Hoffmann, SSB-Vorsitzender, und Jennifer Morscheiser, Leiterin des Museums Burg Linn. Foto: Seidenraupen Krefeld

Leverkusen Eine Premiere steht in Krefeld an: Am 12. Mai geht zum ersten Mal die Veranstaltung "Crossover Burg Linn" an den Start. Die Besucher erleben eine so noch nie da gewesene Verbindung von Kultur und Sport.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Beim ersten Krefelder Kulturlauf starten, mit der Taschenlampe durch die Museen wandern, Pfeil und Bogen in die Hand nehmen, einen Wettkampf zwischen Ritter und Feuerwehrmann erleben, Parkourkünstler in Aktion sehen, E-Sport testen oder eine Burg verteidigen - das alles bietet "Crossover Burg Linn" am Samstag.

Einen Tag vor dem Internationalen Museumstag laden der Kultur- und der Stadtsportbund zu einer Premiere auf die Burg ein. Ab 14 Uhr findet eine Veranstaltung statt, die Sport und Kultur verbindet. Ziel ist, Synergien zu nutzen und gemeinsam aufzutreten. Vorurteile und Berührungsängste sollen abgebaut werden. "Mit dem Crossover Burg Linn machen wir den ersten Schritt. Wobei wir alle überrascht sind, wie sich die Veranstaltung entwickelt und welche Größe sie angenommen hat", sagt Museumsleiterin Jennifer Morscheiser und freut sich mit Jens Sattler, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, über das Interesse.

Verschiedene Gruppierungen von Sport und Kultur sind beteiligt. So können sich die Besucher auf einen Nachmittag voller Abwechslung freuen. Wobei die Burg Linn nicht nur einfach eine Kulisse ist, sondern in das Geschehen miteingebunden wird. Im Mittelpunkt steht der erste Krefelder Kulturlauf, der von der Volkslaufdistanz von fünf Kilometern bis hin zum Ultralauf mit 50 Kilometern reicht. Start und Ziel der jeweils fünf Kilometer langen Strecke ist die Vorburg. Es geht durch den Greiffenhorst Park und die Schrebergärten über den Andreas Markt im historischen Zentrum und zurück zur Burg. Außerdem werden Straßenmusiker auftauchen. "Selbst wer die Strecke wirklich zehn Mal läuft, wird keine Langeweile haben", ist sich Morscheiser sicher.



zurück

weiter

In der Vorburg wird auf einer Bühne Kleinkunst geboten. Das Schiffsmuseum wird fest in der Hand des E-Sports sein. Die KrefelderGaming-Firma TakeTV lädt zu einem "Fifa 18"-Turnier ein. Ein Glanzlicht ist auch der Wettlauf, bei der ein Ritter und ein Feuerwehrmann - jeweils in voller Montur - einen Hindernisparcours bewältigen müssen. Wobei ein Mitglied des Team Parkour Krefeld in die Rüstung schlüpft. Selbstverständlich können die Besucher vieles ausprobieren. Aber wenn die Parkour-Profis ihr Können zeigen, ist Nachmachen zu gefährlich.

Auf der Museumswiese schlagen die Ritter der "Fraternitas Belli" ihr Lager auf. Auf die jungen Besucher warten pädagogisch angeleitete Belagerungsspiele. Bei den Linner Rittern können sich hingegen alle im Bogenschießen üben. Ausprobieren und Spaß haben, sind auch bei der römischen Spielemeile angesagt.

Am Abend geht es dann mit der Taschenlampe ins Archäologische Museum oder ins Deutsche Textilmuseum. Zudem lockt das Finale des E-Sport-Events im oberen Rittersaal, während im unteren Rittersaal um 22 Uhr die Aftershowparty startet, die allerdings als einziges Angebot an diesem Tag nicht eintrittsfrei ist. Am Sonntag, 13. Mai, ab 10 Uhr, geht es mit dem Internationalen Museumstag weiter. Der ist genauso wie "Crossover Burg Linn" eintrittsfrei. Allerdings steht jetzt die Kultur klar im Vordergrund.

Info Samstag, 12. Mai, ab 14 Uhr. Rheinbabenstraße 85. Der Eintritt ist frei.

(RP)