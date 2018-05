Leverkusen: Wo Brücken Tage und Menschen verbinden

Leverkusen

Leverkusen (RP) Zur Blauen Stunde ist dieses romantische Foto von der Brücke im Neulandpark entstanden. Aber Brücken verbinden nicht nur Ufer oder Wege, sondern manchmal auch komplette Tage. Morgen beispielsweise ist ein solcher Brückentag. Viele nutzen solche Tage für einen Ausflug oder gleich für einen Kurzurlaub. Deshalb widmen wir uns in dieser Ausgabe verschiedenen Brücken und haben für unsere Leser ein Sammelsurium dieser besonderen Bauwerke in der Region zusammengestellt. Die Neulandbrücke etwa prägt das Leverkusener Rheinpanorama in ganz besonderer Weise. Die Konstruktion ist 160 Meter lang und hundert Tonnen schwer. Aber durch ihre luftige Bauweise und die geschwungene Form wirkt die Neulandbrücke filigran und leicht - ein ganz besonderer Blickfang.