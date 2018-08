Wissenschaftler erfinden Zahlsystem für weniger Stau

Leverkusen/Köln Zwei Volkswirte der Uni Köln haben gemeinsam mit einem US-Kollegen ein dynamisches Verkehrssteuerungssystem entwickelt, das Staus vermeiden, die Umwelt schonen und die Kosten fairer verteilen soll.

Die täglichen Staus an den Leverkusener Autobahnkreuzen nerven Pendler, schädigen die Anwohner und kosten viel Geld. Schätzungen zufolge betrug in Deutschland der volkswirtschaftliche Schaden, der aufgrund verstopfter Straßen 2017 entstand, rund 80 Milliarden Euro. Genau dort setzen die Wissenschaftler an. Die Idee: Eine dynamische Bepreisung von Straßen soll Staus vermeiden und die Umwelt schonen. Gebühren, die in Echtzeit und standortpräzise auf das Verkehrsaufkommen reagieren und Faktoren wie Fahrzeugtyp und Abgaswerte einbeziehen, könnten den Verkehrsfluss erheblich verbessern und zu einer Verringerung der Luftverschmutzung beitragen.