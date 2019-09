Vandalismusschäden : Wird Bahnstadt-Lift komplett erneuert?

Laut Bürgerliste ist dies beschlossene Sache. Mittwoch wollen sich Bahnstadt, TBL und Stadt zu dem Thema äußern.

Aber: Sie ist Teil der Aufzugummantelung des Treppenturm-Aufzugs in der Bahnstadt. Und der oder die „Künstler“ haben die Scheibe offenbar mutwillig zerstört. wieder einmal möchte man sagen. Und wieder einmal fährt der Aufzug deswegen nicht. Wer mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl unterwegs ist, muss die Fahrradrampe zur Bahnhofsbrücke und zu den Gleisen nehmen. Oben und unten an den Aufzugeingängen hat die Bahnstadt einen Zettel angebracht: „Der Schaden ist bekannt und wird schnellstmöglich behoben.“

Ein schwacher Trost. Denn seit Monaten gibt es Ärger um den Aufzug – häufig wegen technischer Defekte. Aber gefühlt ebenso häufig wegen heftiger Vandalismusschäden an Steuerungselementen, Aufzugtüren, Scheiben – und auch an anderen technischen Elementen im Bahnhofsbereich wie den Rolltreppen oder dem Aufzug zu den Gleisen. In der Politik herrscht gespaltene Meinung zu einer Videoüberwachung in dem Bereich. Sie wird unter anderem von der FDP und der CDU gefordert, die Piratenpartei sagt, das ändere auch nichts an der Situation, Kameras hätten nur homöopathische Wirkung.