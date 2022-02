Deutsche Wirbelsäulengesellschaft vergibt Beurkundung : Wirbelsäulen-Abteilung des Klinikums ist zertifiziert

Leitet das Department Wirbelsäule im Klinikum: Jan Siewe (r.), hier mit Leonard Bastian, Chef der Kinik für Orthopädie, Unfall-, Hand- und Wiederherstellungs-Chirurgie. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Schlebusch Ausgezeichnet: Die Deutsche Wirbelsäulengesellschaft (DWG) hat das Department Wirbelsäule am Leverkusener Klinikum als „Wirbelsäulenspezialzentrum Level II“ , also der zweiten der drei möglichen Stufen, zertifiziert, heißt es aus dem Gesundheitspark in Schlebusch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Das, was wir in den vergangenen Jahren bewiesen haben, ist nun offiziell bescheinigt. Patienten mit Problemen an der Wirbelsäule erhalten im Klinikum eine optimale Behandlung nach höchstem Standard“, merkt Jan Siewe an. Der Mediziner gründete das Department Wirbelsäule vor vier Jahren.

Seitdem wird in dem Spezialzentrum das gesamte Spektrum von nicht-operativen und operativen Wirbelsäulenbehandlungen angeboten. Das Team um Siewe operiert im Jahr mehr als 300 Mal an Hals-, Brust- und Lendenwirbelsäule, „darunter alles vom einfachen Bandscheibenvorfall bis hin zur komplexen Rekonstruktion einer Wirbelsäule bei einem Tumorgeschehen oder einer Skoliose“, fasst Klinikum-Sprecherin Sandra Samper zusammen.

Siewe, der auch die Zusatzbezeichnung Kinderorthopädie trägt, und sein Stellvertreter Markus Jung haben bereits das Masterzertifikat der DWG. Heißt: Beide haben das Ausbildungscurriculum der DWG absolviert und den geforderten Nachweis über ihre wirbelsäulenchirurgische Erfahrung erbracht.

Für das neue Zertifikat prüfte die DWG verschiedene Kriterien der Abteilung, etwa Geräteausstattung, therapeutische Einrichtungen und Personalqualifikation. Das Department werde auch in Zukunft regelmäßig daraufhin kontrolliert, ob die Maßgaben der DWG eingehalten werden, sagt Samper.

Vortrag Jan Siewe hält am Dienstag, 8. Februar, 17 Uhr, einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema „Verschleißerkrankungen der Wirbelsäule“ live auf www.klinikum-lev.de/dialog.

(LH)