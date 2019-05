Winzerfest in Leverkusen : Weinkenner lieben die internationale Vielfalt

Leverkusen Die vierte Auflage des Internationalen Winzerfest der Bayer Gastronomie lockte am Samstag über 300 Besucher an die Kaiser-Wilhelm-Allee. Probiert werden konnten 103 verschiedene Weine aus 14 Weingütern.

In einem großen Rondell standen sich die Winzer aus Deutschland, Frankreich, Südeuropa, Südafrika und Chile – oder ihre Vertreter – unter der großen Kasino-Kuppel gegenüber: An ihren improvisierten Weintheken schenkten sie den neugierigen Besuchern aus, die mit ihrem Weinglas in der einen und der Broschüre in der anderen Hand im Saal flanierten und sich durchs Sortiment probierten. Einige Gäste ließen sich von den Winzern gerne über die Besonderheiten ihrer Weine erzählen, äußerten Fragen zum Weinbaugebiet, zur Rebsorte oder dem besonderen Bouquet.