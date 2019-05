Winzerfest : 120 Weine aus sieben Ländern

Leverkusen Das Winzerfest im Bayer Kasino lädt zum Genießen edler Tropfen ein.

Heinz-Jürgen Kaup hat Post in alle Welt geschickt. Aber nicht an irgendjemanden, sondern an ausgewählte Weingüter. Inhalt des Schreibens: Die Einladung, doch gerne am 4. Internationalen Winzerfest im Bayer Kasino teilzunehmen. Das haben Kaup und sein Team auf kommenden Samstag, 11. Mai, terminiert.