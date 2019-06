Wilfried Schmickler : Der Dichter der deutschen Kleinkunst

Wilfried Schmickler gastierte in der Schlebuscher Friedenskirche. Foto: dpa. Foto: picture alliance / dpa/Henning Kaiser

Griesgrämig und bärbeißig ist er nicht wirklich. Ein Wortakrobat und Meister der flotten und deutlichen Worte dagegen unbedingt: Wilfried Schmickler, der in Hitdorf geborene Kabarettist, kennt keine Tabus.

Am Freitag erwies er seinem Ruf wieder einmal alle Ehre, als er mit seinem Programm „Kein Zurück“ in der ausverkauften Schlebuscher Friedenskirche gastierte.

Schmickler blieb sich und seiner Linie treu, indem der gesellschaftskritische Kabarettist und „überzeugte Smartphone-Verweigerer“ die Digitalisierung etwa als Gräuel bezeichnete, kleinbürgerliche Engstirnigkeit, Konsumdenken und Fremdenfeindlichkeit nicht minder unbarmherzig anprangerte. Wer sich dem Fortschritt verweigere, lande früher oder später ausrangiert auf dem Abstellgleis, meinte Schmickler bei seinem zynisch-blitzschnellen Rundumschlag unter akustisch schwierigen Bedingungen. Und richtete seinen Blick darauf, was seiner Meinung nach alles falsch laufe.

In dem Ton setzte Schmickler seine Schimpftiraden fort und ließ bei seiner Missbilligung kein gutes Haar an irgendeinem Politiker. Er bezeichnete Annegret Kramp-Karrenbauer als „Fastnachts-Ulknudel“ der CDU, Angela Merkel als „lahmende Ente im randalierenden Hühnerhaufen“, Friedrich Merz als „beleidigte Schnullerschnute aus dem Sauerland“ und Horst Seehofer als „völlig verwirrten Heimatmuseumswächter“. Schnorrend verpackte Schmickler seine Kritik meisterhaft in Verse und offenbarte sich somit abermals als wahrer Dichter der deutschen Kleinkunst.