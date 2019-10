Afrikanische Schweinepest : Wildschweine suchen Nähe der Menschen

Wildscheine haben deutliche Spuren an der Gezelinkapelle in Alkenrath hinterlassen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Immer wieder tauchen Wildschweinspuren in Leverkusener Stadtteilen auf. Nicht ungewöhnlich, sagen Experten.

Positiv betrachtet ist die Wildschweinnase besser als jeder Vertikutierer. Wo das Schwarzwild durchpflügt, ist fast schon umgepflügt. Zu sehen war das nun in Alkenrath. Nahe der Gezelinkapelle war ein Grünstreifen von Wildschweinnasen durchforscht worden nach Essbarem. „Vielleicht waren sie auf der Suche nach Engerlingen, den Larven von Käfern. Eine gute Eiweißquelle“, sagt der Leverkusener Amtsveterinär Kurt Molitor. Dass Wildschweine sich so nah an Wohnbebauung herantrauen, erstaunt ihn nicht. „Wildschweine sind Kulturfolger ähnlich wie Füchse. Die gehen dahin, wo Menschen sind.“

Auf Leverkusener Stadtgebiet gebe es keine bestehenden Rotten. Vielmehr durchwanderten unterschiedliche Rotten das Gebiet, manche blieben länger, weil der Bürgerbusch ein gutes Rückzugsgebiet ist. Auch am Rande von Bergisch Neukirchen, im Scherfenbrand, am Kurtekotten seien Wildschweine keine Seltenheit. „Leitbachen wissen, wie und wo sie sich zu bewegen haben, um nicht Gefahr zu laufen, dem Menschen zu begegnen“, erläutert Molitor. Eben auch dem Mensch mit der Flinte.

Info Milder Winter sorgt für viel Nachwuchs Nachwuchs Milde Winter lassen Wildschweine gutes Futter finden, „dann kann es auch zwei- bis drei mal Junge im Jahr geben. Und die Frühjahrsjungen können selbst im Herbst Nachwuchs bekommen“, sagt Kurt Molitor. ASP Der Virus wurde laut Bundesministerium 2007 aus Afrika nach Georgien eingeschleppt, hat sich von dort bis nach Russland, Weißrussland und in die Ukraine ausgebreitet. ASP-Fälle sind auch in Polen, in der Slowakei und Ungarn bekannt, auch in Belgien und im asiatischen Raum, etwa in China und Südkorea. Noch gibt es keinen Impfstoff. Infos Informationen gibt es beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und www.leverkusen.de/leben-in-lev/natur-umwelt/afrikanische-schweinepest.php. Hier sind auch die Kontaktdaten zum Amtsveterinär zu finden.

Der aber ist wichtig. Denn auch wenn die Wildschweine offenbar in einer Art Welllenbewegung immer mal wieder durchs Stadtgebiet ziehen und so auch immer wieder in Vorgärten, an Straßen wie jüngst in Alkenrath auftauchen – ihre Zahl muss in Grenzen gehalten werden, vor allem wegen einer Krankheit, die Kurt Molitor die Sorgenfalten auf die Stirn treibt: die Afrikanische Schweinepest, kurz ASP.

„Die Jäger sind seit einiger Zeit aufgerufen, das Schwarzwild massiv zu bejagen, um den Infektionsdruck zu mildern“, berichtet der Amtsveterinär. „Immer wieder gibt es Meldungen aus Osteuropa. Das scheint weit weg zu sein. Ist es aber dann doch nicht, da kann schnell etwas herüberschwappen. Wir sind in Hab-acht-Stellung“, betont Kurt Molitor. Die Krankheit sei für Menschen nicht gefährlich, aber für Hausschweine. „Da kommt es zu einer hohen Mortalität.“

Die Verbreitung der Krankheit, etwa vom Wild- zum Hausschwein, könne auch über freilaufende Hunde geschehen. Molitor möchte sich nicht ausmalen, was passiert, wenn die Schweinepest hierzulande ausbrechen würde. Es würde eine Flut von Maßnahmen folgen. Hunde dürften nicht mehr frei laufen gelassen werden, Hausschweine müssten geschlachtet werden, Schweinefleisch dürfte nicht mehr ins Ausland exportiert werden, das wiederum hätte Wirtschaftsfolgen.

Auch das Bundeslandwirtschaftsministerium bestätigt: „In Deutschland ist ASP bisher noch nie aufgetreten. Eine Einschleppung der ASP würde neben den Auswirkungen für die Tiere auch schwere wirtschaftliche Folgen mit sich bringen. Kritisch wäre eine Einschleppung in die Wildschweinepopulation, da hier die Möglichkeiten der Seuchenbekämpfung begrenzt sind.“

Also soll im Vorfeld gehandelt werden. Laut Molitor haben Leverkusener Jäger, mit denen die Stadt eng zusammenarbeitet, im Jagdjahr 2017/18 mehr als 120 Wildschweine erlegt, im darauffolgenden Jagdjahr (geht immer von April bis April) 93 Tiere.

Auch generell muss die Zahl der Wildschweine in Grenzen gehalten werden, denn „sie können in einer Nacht aus einer Ansammlung junger Bäume eine Lichtung produzieren, Äcker und Weiden so bearbeiten, dass Fruchtverluste für die Landwirte drohen“. Und auch für den Menschen seien sie nicht ungefährlich. „Rotten sollte man aus dem Weg gehen, die Tiere generell in Ruhe lassen und tote Tiere nicht berühren“, rät der Experte.

Wildschweinen sollte man aus dem Weg gehen. Foto: dpa/Jens Büttner