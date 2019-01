Brutaler Vorfall in Leverkusen-Küppersteg: Hund beißt drei Kängurus in Wildpark tot

Hund beißt drei Kängurus in Wildpark tot

Brutaler Vorfall in Leverkusen-Küppersteg

Zwei der drei Benettkängurus, die erst im September 2018 in den Leverkusener Wildpark eingezogen sind. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein Tierpfleger traf am Donnerstagmorgen der Schock: Im Wildpark Reuschenberg fand er im Stall der Benett-Kängurus ein Tier tot vor. Die übrigen beiden entdeckte er wenig später draußen im Gehege schon halb von Schnee bedeckt.

Das Team des Wildparks begab sich am Morgen auf Spurensuche. „Dank des Schnees waren die Abdrücke des Hundes eindeutig zu erkennen.“ Dass es ein Wolf gewesen sein könnte, der mittlerweile auch in NRW wieder gesichtet wurde, sei wegen der Spuren im Schnee ausgeschlossen.

Sie geben auch Aufschluss darüber, was sich in der Nacht zugetragen haben muss. „Wir können genau sehen, wo der Hund in den Park reingelaufen ist. Er hat ziemlich gezielt das Känguru-Gehege angesteuert, ist dort wohl über den Zaun gesprungen und hat dort unsere drei Kängurus gejagt“, erzählt der Tierpfleger. Molly, Wolly und Elly seien vor Schreck aus dem Gehege geflüchtet, der Hund hinterher. Er habe die Tiere durch den ganzen Park gehetzt. Die drei kleinen Kängurus suchten wieder ihr Gehege auf, „da fühlen sie sich sicher, das kennen sie“, berichtet Michalewicz. Der Hund sei ihnen dorthin gefolgt und habe sie dort erwischt und dann totgebissen.