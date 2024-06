EM-Prognose aus Leverkusen fällt am Fressnapf Orakel aus dem Wildpark sieht Niederlage gegen die Schweiz

Ja, was ist denn da los mit den 14 Deutschen Riesen im Wildpark? Roch der eine Fressnapf besser als der andere? Freitagmorgen jedenfalls hoppelte das EM-Orakel-Team von Tierparkleiterin Sabine Honnef doch tatsächlich in Überzahl zum Futternapf mit dem Schweizer Fähnchen – und prophezeit damit für das Spiel am Sonntag einen Sieg der schweizer Fußballer über die deutsche Mannschaft. Und das haushoch: Sechs Kaninchen naschten vom Futternapf mit Schweiz-Fahne, vier vom deutschen.