Wolfgang Orth mit 73 Jahren gestorben: Der Leverkusener „Mr. Jazz“ ist tot

Leverkusen Bis zum 50. Geburtstag seiner Szenekneipe im Sommer hat er es nicht mehr geschafft: Topos-Besitzer, bildender Künstler und gelernter Goldschmied Wolfgang Orth ist tot. Er wurde 73 Jahre alt. „Unendlich traurig möchten wir darüber informieren, dass unser Vorsitzender Wolfgang Orth am Dienstagabend im Krankenhaus verstorben ist“, teilt der Verein mit.

„Im Sinne von Wolfgang finden die angekündigten Konzerte statt“, schreibt „Jazz Lev“ auf der Internetseite des Vereins weiter. Wolfgang Orth wuchs mit Bruder und Schwester in gut bürgerlichem Milieu an der Hauptstraße in Wiesdorf auf, der Vater war Berufsmusiker.

In Wiesdorf eröffnete Orth 1968 das Topos. 1978 war er Mitbegründer des Jazz Lev-Club. Die Leverkusener Jazztage wurden geboren. Der Verein etablierte 1995 erfolgreich das dreitägige Streetlife-Fest an der Hauptstraße. Das wurde vor einiger Zeit allerdings eingestellt. Zur Feier des 40. Vereinsgeburtstags organisierte Orth mit Jazz Lev 2018 aber doch nochmal ein Musikfest an der Hauptstraße in etwas kleinerem Ausmaß als Streetlife. Ähnliches hatte er nach eigenen Angaben auch zum 50. Jubiläum des Topos in diesem Jahr vor, das er mit seiner Frau Ingrid, Vereinsmitgliedern, Freunden und Gästen feiern wollte.