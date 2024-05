Kultur in Leverkusen Wiesdorfer Kunstfestival geht in die zweite Runde

Nach dem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr steht nun am Samstag, 8. Juni, erneut das Wiesdorfer Kunstfestival an. Dieses Mal werden zwischen 11 und 18 Uhr rund 50 Stände in der Fußgängerzone zwischen den Luminaden und dem Rathaus aufgebaut. Das sind einige mehr als im vergangenen Jahr und im Programm gibt es vor allem eine weitere wichtige Neuheit: die Artisten vom Zirkus Marsa, die ihr Publikum nicht nur frontal bespaßen, sondern auch zu Mitmachaktionen auffordern werden. Die ehrenamtlichen Veranstalter der Tanz- und Kulturbühne Leverkusen wollen mit der Neuauflage des Kunstfestivals die Leverkusener City kulturell aufleben lassen und attraktiver machen – mit einem Kreativmarkt für die Sinne.