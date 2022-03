Vor Abriss des Altbaus : Wiesdorf wartet auf Bahnhofs-Investor

Noch steht es, das kleine Bahnhofsgebäude mit dem großen Weigmann-Fenster. Im Sommer soll es abgerissen werden. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen An dem Verkehrsknotenpunkt sollen Bus, Bahn und Radverkehr wie geschmiert verzahnt werden. Ideen gibt es reichlich, so von Architekturstudenten der Hochschule Düsseldorf. Allein eine entscheidende Frage ist noch offen: Wer finanziert das Ganze? Wer steckt Millionen in das Projekt?