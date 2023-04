Wiesdorf Kleine Roboter begeistern für Technik

Der kleine Roboter von Birhad Hadji und Justus Brohl schnappte sich gekonnt einen der unterschiedlich geformten Lego-Bauten, verstaute das Gebilde in seinen Krallen an der Front und schob die Steine dann zielgerichtet auf eines der dafür vorgesehenen Felder auf einer großen Matte. Die beiden Jungs und ihr Team von der Realschule Am Stadtpark nahmen am Mittwoch am zdi-Roboterwettbewerb teil und traten dort gegen sieben andere Schulen an. Durch das oberflächlich einfache Programmieren der kreativ gestalteten fahrenden Maschinen sollen die Jugendlichen für spätere Mint- Berufe begeistert werden. Mint steht für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.