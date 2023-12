Herz-Jesu-Kirche in Wiesdorf Kathy Kelly begeistert mit ihrer Vielseitigkeit

Die Wände der Herz-Jesu-Kirche erstrahlten am ersten Sonntag im Advent in blauer und roter Farbe, als Kathy Kelly das Publikum mit besinnlichen, heiteren und romantischen Liedern verzauberte. Beim rund zweistündigen Konzert vor vollem Haus bot die Sängerin – am Piano einfühlsam begleitet von Andreas Recktenwald – eine faszinierende Mischung aus traditionellen deutschen und englischen Weihnachtsliedern sowie fröhlichen Songs aus Spanien, dem Land ihrer Kindheit.