Wiesdorf : Erfolgsrezept hinter dem Koloniefest

Wiesdorf Im Erholungshaus-Park feierten, klönten, plauderten Nachbarn und Freunde.

„Rekordzeit“, erzählt Martin Kuckelsberg, Vorstandsmitglied der Bürgervereinigung Kolonie II und III, Wiesdorf Manfort, mit breitem Grinsen. Die Vorbereitungen zum 34. Koloniefest liefen seiner Ansicht nach perfekt: „Von morgens 8 bis nachmittags um 15 Uhr waren wir mit dem Aufbau beschäftigt. So schnell waren wir noch nie fertig“, sagt er. Grund dafür seien viele Vereine, die tatkräftig unterstützten wie die Irlandfreunde Leverkusen, die Stadtgarde Opladen und die Rheinkadetten, die sich in den vergangenen drei Tagen allesamt dem Publikum präsentierten.

Traditionell stand das Fest im Erholungshaus-Park ganz im Zeichen von Nachbarschaft und Freundschaft. Deshalb muss dazugehören, was auch zur guten Nachbarschaft gehört: Klöncafé, Kölsch, „was zum Beißen“, kulturelles Programm und Spiele und die Hüpfburg für die Pänz. Der Tanz- und Partyabend mit Andreas Konrad am Freitag zählte ebenso zu den Höhepunkten wie der ökumenische Gottesdienst am Samstagmorgen. Trotz des Kontrastprogramms waren beide Veranstaltungen gut besucht. „Am Sonntag bei der Mittagshitze war nicht ganz so viel los – verständlicherweise“, erläutert Kuckelsberg zu den leer gebliebenen Sitzplätzen. Dafür seien die beiden anderen Tage sehr gut besucht gewesen.