Internationaler Architekturpreis für Wiesdorfer Konstruktion : Ein Busbahnhof mit ausgezeichnetem Dach

Die Plakette zeugt von internationaler Anerkennung: Uwe Richrath, Monika Weber-Pahl vom Architekturbüro und Andrea Deppe (v. l.) zeigen sie. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen-Wiesdorf Die politisch vormals sehr heiß diskutierte membranüberzogene Konstruktion in Wiesdorf heimste einen internationalen Architekturpreis ein. Eine Plakette bestätigt die Anerkennung nun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Der Busbahnhof Leverkusen-Mitte ist mit einem internationalen Architekturpreis ausgezeichnet worden. Die entsprechende Plakette des „Europäischen Zentrums für Architektur, Kunst, Design und Urbanistik“ im gläsernen Schaukasten wurde am Dienstag enthüllt. Als „sehr starkes Prädikat für die Stadt“ wertet Oberbürgermeister Uwe Richrath die Auszeichnung in der Sparte „The World‘s Foremost International Distinguished Building, Landscape Architecture, and Urbanism Awards Program“. Und Baudezernentin Andrea Deppe ist froh, sich beharrlich für diesen Entwurf des Architekturbüros Pahl und Weber-Pahl eingesetzt zu haben, der durchaus heiß umstritten war. „Manchmal lohnt es sich eben, den Rücken gerade zu machen“, sagte sie.

Die heftigen Diskussionen im Vorfeld entzündeten sich vornehmlich an den Kosten für die außergewöhnliche Konstruktion und für die zu erwartenden Folgekosten für Wartung und Reinigung der weißen Membran, die über die elliptische, luftige Dachkonstruktion gezogen wurde, deren Design mit der mit der Rotunde der Rathaus-Galerie und dem Rialto-Boulevard korrespondieren soll. Der internationale Preis, für den sich das Architekturbüro beworben hat, wird weltweit von Chicago aus vergeben. Damit steht der Leverkusener Busbahnhof nun in einer Reihe mit ausgezeichneter Architektur aus 35 Nationen wie dem New Yorker Bürogebäude „Hudson Yards“, dem „English National Ballet“ in London oder dem Bahnhof „Sydney Central Station“.

Bewertet wurde die besondere Form, die einen hellen, durchsichtigen und angstfreien Raum schafft. Darüber freut sich Architektin Monika Weber-Pahl. Für die Technischen Betriebe Leverkusen sei das Bauwerk in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung gewesen, sagt Klaus Timpert, Abteilungsleiter Straßen-, Ingenieur- und Brückenbau. Einmal wegen der Dimension des 2000 Quadratmeter großen Überdachungsbauwerks, für das im Fundament 260 Kubikmeter Beton benötigt wurden. Zweitens weil die geschwungene Konstruktion aus 400 Einzelteilen bestehe, von denen jedes anders war. Sie wurden vor Ort zusammengeschweißt. Und schließlich war die Membran-Eindeckung nicht gerade einfach, weil die Bahnen in alle Richtungen stramm und faltenfrei aufgezogen werden mussten, und zwar so, dass sie auch bei Wind und Schnee ihre Form behalten. An den Ringen wurden 240 Strahler eingebaut, die für eine mit dem Umfeld abgestimmte Beleuchtung sorgen.