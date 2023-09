Polizei sucht Zeugen zu Vorfall in Manfort Wieder Einbruch in Leverkusener Kita

In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in eine Kita an der Scharnhorststraße eingebrochen, meldet die Polizei. Der Einbruch soll sich zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, ereignet haben. Ob etwas gestohlen wurde, sagt die Behörde vorerst nicht.