Bürger- und Umweltausschuss stimmte ab : Avea-Wertstoffzentrum bleibt samstags zu

Schrott zwar, gleichwohl von Wert. Foto: Kandzorra, Christian

Leverkusen (brü) im Frühjahr dieses Jahres hatte Opladen Plus einen Vorstoß gewagt, der vorsah, das Wertstoffzentrum der Avea in der Fixheide eventuell auch an Samstagen zu öffnen. Der Rat der Stadt beschloss damals, das Entsorgungsunternehmen möge die Machbarkeit prüfen.

Von Tobias Brücker

Das Ergebnis: Eine Öffnung sei möglich, dafür aber fielen Zeiten unter der Woche weg, um einigermaßen im Kastenrahmen zu bleiben. Nun beriet der Bürger- und Umweltausschuss zu dem Thema und befand: Alles soll so bleiben, wie es derzeit ist. Keine Samstagsöffnungen.

Frank Schmitz von der CDU betonte: „Wir tun damit nichts Gutes, das dem Bürger nutzt.“ Durch eine Öffnung am Samstag stiegen schließlich die Abfallgebühren. Zudem müsse die Betriebserlaubnis aktualisiert werden.

Dem entgegnete Gerd Wölwer von den Grünen: „Es gibt in der Stadt zwei Rentnerparadiese – das Wertstoffzentrum ist eines davon.“ Der Wertstoffhof sei demnach für die meisten arbeitenden Menschen nicht attraktiv. Diesen samstags zu öffnen wäre die Lösung. Dafür solle ein Tag unter der Woche wegfallen.

Die CDU entgegnete darauf, das Wertstoffzentrum in Burscheid habe an Samstagen geöffnet. Das sei direkt hinter der Stadtgrenze und daher zumutbar. Dem vermochten die Grünen nicht zuzustimmen. Soe wollen „kurze Wege“.

Iris Springer von der SPD verkündete, ihr blute das „sozialdemokratische Herz“, wenn sie daran denke, die Arbeiter auch an einem Samstag auf den Hof schicken zu müssen. Schließlich sei noch am gleichen Tag die Entsorgung der dort abgegebenen Abfälle nötig, die Mitarbeiter müssten also noch rund zwei Stunde nach Schließung des Hofs schuften. Und Karl Schweiger von der Bürgerliste wies darauf hin, dass Grünschnitt quasi jederzeit in Hitdorf weggegeben werden könne. Dort komme zudem ein Mal im Monat das Wertstoffmobil. „So, wie die Avea aufgestellt ist, müssen wir daran nicht rütteln“, betonte er.