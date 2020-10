Diskussion im Stadtrat : Wie viele Bürgermeister braucht Leverkusen?

Leverkusen Neben dem Oberbürgermeister hat Leverkusen noch drei Bürgermeister. FDP und OP plus finden: Das ist einer zu viel, der Steuergeld kostet. CDU, SPD und Grüne wollen daran festhalten.

Wenn am Montag, 2. November, der neue Stadtrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, werden auch die Bürgermeister neu gewählt. Als Repräsentanten des Rats übernehmen sie stellvertretend Termine, die der Oberbürgermeister nicht wahrnehmen kann und lösen ihn auch zeitweise in der Sitzungsleitung des Stadtrats ab. 2014 wurde die Zahl der Bürgermeister von zwei auf drei erhöht. Das war damals einer Abmachung eines politischen Bündnisses aus CDU, Grünen und Opladen Plus geschuldet, das längst zerbrochen ist. Nun gibt es Kritik aus den Reihen des Stadtrats. „Für die Grünen geht das einfach so weiter, für uns nicht“, sagt die Fraktionschefin der FDP, Monika Ballin-Meyer-Ahrens. Gemeinsam mit Opladen plus haben die Liberalen zur Stadtratssitzung einen Antrag eingebracht, nach dem die Zahl der Bürgermeister auf zwei zurückgefahren werden soll. „Ein dritter Bürgermeister ist überflüssig, auch angesichts der Haushaltslage“, sagt Ballin. Bei der Zahl der Bürgermeister sei Leverkusen im Städtevergleich mit ähnlicher Einwohnerstärke führend, andere Städte kämen auch mit zwei aus. Ballin: „Es ist nicht illegal, aber ist es angemessen?“