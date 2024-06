Bürger reden mit Wie soll Leverkusen im Jahr 2040 aussehen?

Wie kann, wie soll sich Leverkusen in den kommenden Jahren entwickeln? Wie sieht das Leverkusen aus, in dem Bürger in Zukunft leben wollen? Diese und andere Fragen sollen am Samstag, 29. Juni, von 13 bis 16 Uhr in der Rathaus-Galerie bei einer Auftaktveranstaltung zu dem Format „Leverkusen 2040+“ gestellt werden. Am Ende des Prozesses soll innerhalb der nächsten zwei Jahre ein gesamtstädtisches Strategiekonzept stehen, „das auch konkurrierende Interessen in Einklang bringt“, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung.