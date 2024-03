Wie sich die Werkself die Bezeichnung „Vizekusen“ erspielte Das Titel-Trauma heißt „Unterhaching“

Der Bundesligaaufstieg 1979 war der Startschuss auf dem Weg nach oben. Mit Trainer Erich Ribbeck gelang es der Mannschaft, sich ab 1985 in der oberen Tabellenhälfte zu etablieren. 1988 erfüllte sich erstmals ein Traum der Fans. Bayer 04 holte den Europapokal. Nachdem Austria Wien, FC Toulouse, Feyenoord Rotterdam, der FC Barcelona und mit Werder Bremen, der spätere deutsche Meister, aus dem Wettbewerb geworfen worden waren, traf Leverkusen im Finale auf den anderen Vertreter aus Barcelona, Espanyol. Das Hinspiel ging am 4. Mai 1988 im Estadi Sarrià in Barcelona mit 0:3 verloren, der Titel war so gut wie verspielt. Im Rückspiel am 18. Mai geschah das Unglaubliche: Bayer gewann ebenfalls mit 3:0. Das Spiel ging ins Elfmeterschießen, Leverkusen siegte insgesamt mit 6:5 Toren. In der Farbenstadt gab es kein Halten mehr. Tausende Fans feierten auf dem Rathausvorplatz. Ein Autokorso bahnte sich den Weg durch die Menge. Im ersten Cabrio saß Trainer Erich Ribbeck, der den Pokal dem Volk präsentierte.