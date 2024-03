Vor 100 Jahren gründete sich eine lokale Nazi-Partei Wie Opladen unter das Hakenkreuz kam

Wer ist dieser Adolf Hitler? Kaum jemand kannte den Obergefreiten aus Österreich, bevor dieser am 9. November 1923 bei einem Putschversuch in München jämmerlich scheiterte und nach seiner Verurteilung eine am Ende dann kurze Gefängnisstrafe antreten musste. Der sogenannte Hitler-Putsch füllte die Schlagzeilen und ließ Deutschland kurz aufhorchen. Ein Deutschland, das im Inflationsjahr und gerade mal fünf Jahre nach seiner Weltkriegsniederlage auch sonst genug Probleme hatte. In der Ausgabe der Opladener Bergischen Post vom 26. April 1924 berichtet ein Autor Folgendes: „Sitze ich da gestern Abend in einem hiesigen Lokale beim Abendbrot. Über meinem Tische hängt ein Wahlplakat des sogenannten Völkisch-Sozialen-Blocks, darstellend den Reichsadler, im Brustschild das berüchtigte Hakenkreuz, in den Fängen ein Schwert.“ Das Hakenkreuz war also offenbar schon „berüchtigt“, als es in Opladen das erste Mal auftauchte. Ob es dem hungrigen Lokalgast den Appetit nahm, ist nicht überliefert.