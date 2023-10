Arbeiten in Köln, Wohnen in Leverkusen So groß ist der Pendlervorteil beim Immobilienkauf

Auch wenn die Immobilienpreise stagnieren oder sinken, bleiben sie gerade in den Metropolen weiter hoch. Wer statt in der Innenstadt der Metropole eine Eigentumswohnung im Speckgürtel kauft, kann Geld sparen. In der Nachbarstadt Köln kostete der Quadratmeter 2022 durchschnittlich 5119 Euro. Damit mussten Käufer in der Domstadt mindestens 1800 Euro pro Quadratmeter mehr ausgeben als für Immobilien in Städten und Gemeinden der umliegenden Landkreise. Wer sich trotz Arbeitsstelle in der Kölner Innenstadt für einen Wohnort im Umland entscheidet, darf jedoch nicht vergessen, dass dann für den verlängerten Arbeitsweg zusätzliche Kosten für Treibstoff oder Zugticket anfallen und mehr Zeit eingeplant werden muss, schreibt die Postbank in einer Mitteilung.