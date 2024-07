Vieles läuft gut, aber es gibt auch Schwachpunkte Wie gut ist der Leverkusener Rettungsdienst?

Eintreffzeiten Hilfe in den ersten Minuten eines Herz-Kreislauf-Stillstands erhöht die Überlebenschancen massiv. In Nordrhein-Westfalen sollten die Rettungskräfte in der Regel in 8 bis 12 Minuten nach der Einsatzeröffnung eintreffen, so die Empfehlung des Landesfachbeirats. Zu der SWR-Befragung macht die Leverkusener Verwaltung keine Angaben und begründet das so: „Die Zeiten, wann sich das erste Rettungsmittel, wo befindet werden sekundengenau im Leitstellensystem dokumentiert, jedoch ist die Auswertung dieser Daten sehr komplex und konnte nicht durchgeführt werden."