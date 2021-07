Wohnungsgesellschaft Leverkusen : WGL plant Neubau für Betreutes Wohnen in Alkenrath

Auf einem Garagenhof an der Geschwister-Scholl-Straße soll das Bauprojekt zum Betreuten Wohnen entstehen. Foto: WGL

Leverkusen Auf einem alten Garagenhof an der Geschwister-Scholl-Straße ist ein Bauprojekt in Kooperation mit der Diakonie vorgesehen. Planung noch in der Anfangsphase.

(bu) Auf einem Grundstück an der Geschwister-Scholl-Straße in Alkenrath, das mit in die Jahre gekommenen Garagen bebaut ist, plant die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) ein innovatives Bauprojekt für Betreutes Wohnen, das sich noch im Anfangsstadium befindet. Beratungen und Entscheidungen zur baulichen Konzeption im WGL-Aufsichtsrat stehen noch an.

„Gerade in den Zeiten des demographischen Wandels benötigt Leverkusen Projekte wie dieses“, berichtet Wolfgang Mues, Geschäftsführer der WGL. „Wir sind froh, dass wir eine evangelische Trägergesellschaft, die sich mit einem Altenheim in unmittelbarer Nähe befindet, von unserer Idee begeistern konnten.“

Hans Höroldt, Diakoniepfarrer des Kirchenkreises Leverkusen, ergänzt: „Unsere diakonischen Dienstleistungs- und Serviceangebote in der Betreuung und Gemeinschaftsaktivitäten können wir den einziehenden Senioren so optimal anbieten.“

Als Bauherr blickt die WGL bereits seit langer Zeit auf eine Wohnanlage in Schlebusch zurück, bei der in ähnlicher Weise ein benachbartes Unternehmen der Freien Wohlfahrtspflege für die WGL-Senioren Betreuungsangebote in ihrem Portfolio hat. „Erfahrungen mit dieser Wohnanlage zeigen uns, dass der Bedarf an derartigen Seniorenwohnungen groß und die Liste der Bewerber lang ist“, sagt Mues. „Insofern ist das Projekt in Alkenrath genau auf den Bedarf der älteren Leverkusener Bevölkerung zugeschnitten. Wegen der besonderen Bedeutung für diesen Stadtteil und den vielversprechenden Gesprächen mit dem betreuenden Sozialunternehmen haben wir uns entschieden, die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren.“

