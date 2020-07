Wohnungen für Manfort : WGL-Bau an Helenenstraße wird Anfang 2021 fertig

Leverkusen Seit Anfang 2019 wird an der Helenenstraße gebaut. Damals begann die Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL) mit den Abrissarbeiten der alten, in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhäuser. Auf dem gleichen Gelände entsteht neuer Wohnraum. Im ersten Quartal des kommenden Jahres sollen die Wohnungen bezugsfertig sein.

Die beiden neuen Wohnobjekte stehen näher an der Straße als die alten Gebäude. Die Anzahl an Wohnungen bleibt mit insgesamt 24 gleich, allerdings seien die neu entstandenen Wohnungen erheblich größer und zudem barrierefrei, betont Mues. Die erwarteten Baukosten für die beiden neuen Wohnobjekte liegen insgesamt bei gut fünf Millionen Euro.

Vor zwei Wochen war Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, in Leverkusen bei der Eröffnung des Rheindorfer Karrees. „Die anerkennenden und lobenden Worte der Ministerin haben uns sehr gefreut und uns auf unserem Weg bestärkt“, sagt Mues. Zudem habe es der WGL auch überregional Aufmerksamkeit eingebracht. „Wir werden auch weiter preiswerten Wohnraum anbieten“, kündigt Mues an. So zum Beispiel an der Bodelschwinghstraße, wo der nächste Antrag gestellt werden soll.