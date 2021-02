Stadtrat Leverkusen : Wertstoffzentrum an der Fixheide samstags öffnen?

Leverkusen Die Avea soll eine Öffnung des Wertstoffzentrums an der Fixheide auch an Samstagen prüfen.

Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen. Angestoßen wurde er von OP Plus, die eine solche Öffnung gefordert hatte. Zustimmung kam von der FDP. Die SPD verwies auf bereits bestehede Öffnungszeiten, die länger seien als in Nachbarstädten. Das müsse reichen. Bedenken kamen auch von der CDU: „Wenn wir samstags öffnen, kommen 80 Prozent an diesem Tag“, sagte Ratsherr Tim Feister. Die Folge seien lange Staus. Für eine Prüfungsauftrag gab es dennoch eine Mehrheit im Stadtrat.